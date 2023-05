1 Seit Juli haben sich die Bestimmungen für Coronatests im Testzentrum geändert. Die Preisstruktur ist seither ziemlich unübersichtlich. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Betrug oder legales Angebot? Seit Abschaffung der generell kostenlosen Bürgertests stoßen Testwillige bei Anbietern immer wieder auf völlig unterschiedliche Preise. Die Regelungen sind kompliziert – und kaum zu kontrollieren.









Der Mann aus Filderstadt weiß nicht so recht, woran er ist. Zwölf Euro soll der Coronatest an einer Teststelle bei ihm um die Ecke kosten. „Das kann doch nicht sein. Die dürfen doch nur drei Euro abrechnen“, erzählt er – und ist überzeugt, dass da Schindluder getrieben wird. Auch andere Testwillige, etwa eine Frau aus Stuttgart, beobachten, dass es bei der Preisspanne munter hin und her geht. Sie sagt: „Drei Euro sieht man schon auf den Preistafeln, aber manchmal auch 14 oder 19,95 Euro.“ Auch sie vermutet, dass mancher Betreiber die Hand zu weit aufhält. Nach den zahlreichen Berichten über betrügerische Teststellen in der Vergangenheit wäre das wohl auch nicht weiter verwunderlich.