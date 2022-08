1 Der Schockanruf am Telefon funktioniert noch immer: Falsche Polizisten legen Senioren herein (Symbolbild). Foto: imago images Fotostand/K. Schmitt

Mehrere Tausend Euro hatte das Opfer schon hergegeben – und fast hätten die Betrüger auch noch mehrere Zehntausend Euro obendrauf bekommen. Zum Glück konnte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin Schlimmeres verhindern. Doch der Fall aus dem Stadtbezirk Vaihingen zeigt: Der Trick mit falschen Polizisten und dem Schockanruf funktioniert nach wie vor.

Die betagte Frau war am Dienstag gegen 14 Uhr von einem Mann angerufen worden, der sich als Staatsanwalt ausgab und ihr vorgaukelte, ihre Enkelin habe einen tödlichen Unfall verursacht. Damit sie nicht ins Gefängnis kommt, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die Seniorin bot ihren Schmuck für mehrere Tausend Euro an. Den steckte sie in eine dunkelrote Ledertasche, begab sich in das Rosental und übergab die Wertsachen gegen einer unbekannten Frau.

Wer sah die Frau mit der roten Tasche?

Zu Hause zurückgekehrt, meldete sich der angebliche Staatsanwalt erneut. Der Wert des Schmucks sei nicht ausreichend, erklärte er. „Jetzt forderte er einen höheren fünfstelligen Betrag“, sagt Polizeisprecherin Jennifer Janoska. Die Seniorin, psychologisch immer noch in den Fängen der Anrufbetrüger, ging gegen 15.30 Uhr zu ihrer Bank und wollte mehrere Zehntausend Euro abheben. Glücklicherweise schöpfte eine Bankmitarbeiterin Verdacht, weil sie die seit Jahren praktizierte Betrugsmasche des Schockanrufs kannte. Von der Bank aus wurde die Polizei verständigt. Zu einer weiteren Geldübergabe kam es daher nicht.

Die Kripo hofft nun, dass die Abholerin mit der roten Ledertasche in Vaihingen aufgefallen ist. Die Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank sein. Auffallend ist ein Piercing in der Nase, sie trug eine helle Bluse mit Hose oder Rock in Blau. Hinweise an 07 11 / 89 90 - 57 78.