Betrug mit E-Mails: Name von Renninger Bürgermeisterin wird missbraucht

Die Stadt Renningen warnt: Betrüger verschicken E-Mails im Namen der Bürgermeisterin. Immer wieder gibt es Fälle von Identitätsdiebstahl bei Bürgermeistern in der Region.
Warnhinweis – so ist eine Meldung der Stadt Renningen in verschiedenen sozialen Netzwerken überschrieben. Darin warnt die Stadtverwaltung vor betrügerischen E-Mails, die fälschlich unter dem Namen der Bürgermeisterin Melanie Hettmer verschickt würden. Bereits im vergangenen Jahr sind zahlreicheBürgermeister in der Region Opfer von Identitätsdiebstahl und Betrugsversuchen in ihrem Namen geworden.