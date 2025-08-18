Betrug in Stuttgarter Auktionshaus: Zwei gefälschte Picassos: „Die Fälscher haben gut gearbeitet“

In Stuttgart wurden falsche Picassos versteigert. Der Kunsthistoriker Henry Keazor rechnet mit einem Fälschungsskandal im großen Stil. Dafür spricht viel.

Auch in einem Stuttgarter Auktionshaus wurden jüngst gefälschte Druckgrafiken von Pablo Picasso verkauft. Henry Keazor ist sicher, dass es sich um einen Fälschungsskandal im großen Stil handelt und nicht nur der in Rom verhaftete Mann dahinter steckt. Keazor kennt sich aus mit Fälschungen: Der Heidelberger Professor für Kunstgeschichte untersucht mit seinen Studierenden Fälschungen aus den Asservatenkammern der Polizei.

Herr Keazor, in Italien wurde ein Mann verhaftet, der Druckgrafiken von Picasso gefälscht haben soll. War das schlau, einen so bekannten Künstler zu fälschen?

Wenn es ein Gemälde wäre, würde man sagen nein, weil man einen guten Überblick hat über das Oeuvre von Picasso. Bei der „Suite Vollard“ weiß man, dass mehrere Sets gedruckt wurden mit je 100 Radierungen, aber da die meisten Sets zerlegt wurden, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Das war clever, dass der Fälscher Einzelblätter angeboten hat und keine Edition.

Lässt sich ein Druck leicht fälschen?

Die Täter haben richtig gut gearbeitet und die Vorlage nicht wie sonst oft auf den Kopierer gelegt, sondern die Druckplatten von Picasso nachgeschaffen. Da kann man nicht mit bloßem Auge erkennen, ob es eine Originalradierung ist oder ein Imitat, sondern müsste mit dem Mikroskop drauf schauen. Sie haben auch die Wasserzeichen und eine italienische Ausfuhrbescheinigung gefälscht. Nur der letzte Trick ist primitiv: Sie haben Kaffee und Tee benutzt, um die Drucke künstlich altern zu lassen.

Das klingt nach viel Arbeit. Lohnt sich das für ein paar Drucke?

Allein durch den Umstand, dass die italienische Polizei schon 2023 gewarnt hat, kann man von einer höheren Stückzahl ausgehen. Wahrscheinlich haben sie in einer Riesenauflage gearbeitet, das lohnt sich dann schon.

Lassen sich Grafiken leichter fälschen als Ölgemälde?

Ja, weil Sie mit technischen Verfahren arbeiten können. Ein Ölgemälde müssen Sie noch von Hand malen und bei den Substanzen darauf achten, dass es sie schon in der jeweiligen Zeit gab. Bei Druckgrafik gibt es kein Original, sondern eine Auflage, da fällt nicht auf, wenn ein Blatt mehr dabei ist.

Im Visier von Fälschern: der spanische Maler und Bildhauer Pablo Picasso in seinem Haus im südfranzösischen Mougins 1971 Foto: AFP

Die Drucke wurden in Stuttgart versteigert. Arbeiten Auktionshäuser nicht sorgfältig genug ?

Das darf man nicht generalisieren. Aber es kommt schon vor, dass sie nachlässig sind, weil sie an Profit interessiert sind und sagen, nicht die Zeit zu haben, um alles zu prüfen. Aber in diesem Fall war man gewarnt durch die italienische Polizei. Es gab Auktionshäuser, die reagiert und sich gemeldet haben. Aber noch mal, die Fälscher haben wirklich gut gearbeitet.

Im Fall Beltracchi haben sich auch renommierte Gutachter geirrt. Sind sie schlecht ausgebildet?

Nein, das ist eine Art Hybris gewesen, man glaubte, unfehlbar zu sein. Im Rückblick war bei allen Werken etwas auffällig bei Stil, Technik oder Provenienz. Außerdem wurden die Fälschungen auf diese Experten zugeschnitten. Das ist höchst gefährlich, wenn man ein bestimmtes Profil hat und die Fälscher wissen, woran die Experten ein Original festmachen. Würden mehrere Experten zusammenarbeiten, könnte man das Risiko senken.

Henry Keazor, Professor für Kunstgeschichte in Heidelberg, ist überzeugt, dass die Fälscherbande sehr clever ist. Foto: KUM Universität Heidelberg

Außer an Ihrem Institut taucht das Thema Fälschungen im Kunstgeschichtestudium kaum auf. Warum nicht?

Das Phänomen der Fälschung wurde lange unterschätzt, aber begleitet die Kunst von Anfang an. Es lässt sich anhand einer Fälschung alles vermitteln, was auch für das Original wichtig ist. Aber dieser Mehrwert wird nicht gesehen.

Kunstfälscher haben in der Bevölkerung ein gutes Image. Können Sie das nachvollziehen, oder halten Sie sie für knallharte Schurken?

Ich sehe in ihnen die knallharten Schurken, aber kann auch verstehen, warum sie es immer wieder schaffen, Publikumsaufmerksamkeit zu gewinnen. Sie haben eine Technikbeherrschung, die viele Leute mit künstlerischer Begabung verwechseln. Viele Leute fühlen sich von der Kunstwelt ausgeschlossen und wenn sie sehen, dass ein armer Schlucker die Reichen und Experten vorführt, hat das eine gewisse Genugtuung.

Der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi ist ein richtiger Star geworden. Wie ist das möglich?

Die meisten Fälscher staffieren ihre Geschichten aus und stricken an ihrem Mythos. Auch da sollte die Kunstgeschichte nicht den Fälschern das Feld überlassen, sondern selbst schauen, wie gut sie wirklich waren.

Steckt hinter dem aktuellen Fall ein großer Skandal?

Ich bin ziemlich sicher, dass das noch ein richtig großer Fall wird. Anfang des Jahres hat man in Rom auch die Fälscherwerkstatt ausgehoben. Sobald ausgewertet wurde, was in der Werkstatt gefunden wurde, wird das sicher weite Kreise ziehen.

Sie haben am Heidelberger Institut für Europäische Kunstgeschichte eine Lehrsammlung mit Fälschungen. Wird einer der falschen Picassos bei Ihnen landen?

Das wäre schön, weil wir ja immer davon lernen und auch den Landeskriminalämtern etwas zurückgeben. Sie betrachten die Fälschungen unter einem kriminologischen Aspekt, wir schauen sie unter dem kunsthistorischen Aspekt an, da sind uns schon öfter Dinge aufgefallen, die in keinem der Gutachten standen.

Studierende werden aus Fehlern klug

Person

Henry Keazor, 1965 in Heidelberg geboren, hat Kunstgeschichte, Germanistik, Musikwissenschaft und Philosophie in Heidelberg und Paris studiert. Seit 2012 ist er Professor am Institut für Europäische Kunstgeschichte der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Fälschungen

Vor vier Jahren hat Keazor am kunsthistorischen Institut eine bisher einmalige Sammlung von Kunstfälschungen gegründet. Die Fälschungen, die vor allem vom LKA Berlin stammen, werden im Unterricht eingesetzt, damit die Studierenden lernen, woran man Betrug erkennt.