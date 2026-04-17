Betrug in Stuttgart-Sillenbuch: Seniorin händigt Betrüger Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro aus

1 Telefontrickbetrüger haben es vor allem auf ältere Menschen abgesehen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Nikito

Eine Seniorin wird in Stuttgart-Sillenbuch Opfer von Telefontrickbetrügern. Diese bringen die Frau um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben am Donnerstag eine Seniorin aus Stuttgart-Sillenbuch um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Mann, der sich fälschlicherweise als Polizist ausgab, die 87-Jährige gegen 17.30 Uhr an und machte ihr glaubhaft, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben hätte und sie ebenfalls gefährdet sei.