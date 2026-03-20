Betrug in Stuttgart-Plieningen: Falsche Polizisten ergaunern Schmuck und Gold von 86-Jähriger

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/dpa

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben eine 86-Jährige um Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro betrogen. Die Polizei sucht Zeugen.











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Unbekannte Betrüger haben am Mittwoch und Donnerstag eine 86-jährige Seniorin aus Stuttgart-Plieningen um Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro gebracht. Gegen 21.15 Uhr rief ein angeblicher Polizeibeamter die Frau an und gaukelte ihr vor, dass ihre Wertsachen aufgrund vorangegangener Einbrüche nicht mehr sicher seien, wie die Polizei mitteilte.