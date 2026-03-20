Betrug in Stuttgart-Plieningen: Falsche Polizisten ergaunern Schmuck und Gold von 86-Jähriger
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Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/dpa

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben eine 86-Jährige um Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro betrogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Betrüger haben am Mittwoch und Donnerstag eine 86-jährige Seniorin aus Stuttgart-Plieningen um Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro gebracht. Gegen 21.15 Uhr rief ein angeblicher Polizeibeamter die Frau an und gaukelte ihr vor, dass ihre Wertsachen aufgrund vorangegangener Einbrüche nicht mehr sicher seien, wie die Polizei mitteilte.

 

Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, die Seniorin davon zu überzeugen, ihren Schmuck am Mittwoch gegen 23.40 Uhr im Bereich des Sauerampferwegs einem angeblichen Mitarbeiter der Polizei zu übergeben. Nach einem erneuten Telefonanruf übergab die 86-Jährige am Donnerstag gegen 11 Uhr auch mehrere Goldmünzen an den Abholer.

Der Abholer war etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und trug einen schwarzen Anorak sowie eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89 90 57 78 zu melden.

 