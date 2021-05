Betrug in Stuttgart

1 Die Polizei hat drei Wohnhäuser durchsucht. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Die Polizei ist einem betrügerischen Pärchen auf die Spur gekommen, das seinen Arbeitgeber um rund 40 000 Euro gebracht haben soll. Dabei haben sie immer wieder den gleichen Trick verwendet.

Stuttgart - Die Polizei ist einem betrügerischen Pärchen auf die Spur gekommen, das seinen Arbeitgeber um rund 40 000 Euro gebracht haben soll. Die 38 Jahre alte Frau und ihr 37-jähriger Partner sollen in dem Unternehmen, in dem sie angestellt waren, immer wieder fingierte Rechnungen zur Freigabe eingereicht haben. Das Geld sei dann jedoch nicht an Geschäftspartner geflossen, sondern auf Konten der beiden nun festgenommenen Betrüger, meldet die Polizei.

Auch zuvor war das Paar schon aufgefallen

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei mehrere private Objekte des Paares in Stuttgart, Ulm und Gerlingen (Kreis Ludwigsburg). Dabei sei Beweismaterial beschlagnahmt worden, das die Ermittler nun auswerten. Beide Tatverdächtige sollen auch früher schon mehrfach aufgefallen sein, ebenfalls mit Betrugsmaschen. Außerdem soll die Frau im vergangenen Jahr Waren bestellt und dann behauptet haben, sie habe diese nie erhalten. Das Paar kam nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß.