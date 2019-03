1 Man kann nicht oft genug warnen: Nicht immer ist die Polizei am Telefon echt. Foto: dpa

Die Betrugsmasche mit den falschen Polizisten, die ihre Opfer am Telefon erschrecken und ihnen die Wertsachen abschwatzen, floriert weiter. Aber jetzt mit drei mutmaßlichen Tätern weniger.

Stuttgart - Das große Betrugsnetzwerk falscher Polizisten muss mit drei Mitgliedern weniger auskommen: Die Polizei hat drei mutmaßliche Kuriere dingfest gemacht, die mindestens zwei Stuttgarterinnen um mehrere Zehntausend Euro gebracht haben sollen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, gingen die 31, 35 und 52 Jahre alten Tatverdächtigen am Stuttgarter Flughafen und auf der Autobahn bei Köln ins Netz der Ermittler.

Die Opfer gerieten vor mehr als einem Monat in die Fänge der Betrüger. Am 3. Februar, einem Sonntag, erhielt eine 76-jährige Seniorin aus dem Stadtbezirk Mühlhausen spätabends einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der sie mit der üblichen Geschichte eines bevorstehenden Einbruchs in Angst und Schrecken versetzte. Der Anrufer brachte sie dazu, einen Goldbarren in Sicherheit zu bringen und gegen 23 Uhr einem angeblichen Kollegen zu übergeben. Der Mann Mitte 30, mit rundlichem Gesicht und stämmiger Figur, schwarzer Hose und schwarzer Wolljacke, verschwand mit der Beute.

Showdown auf der Kölner Autobahn

Am 5. Februar geriet eine 86-jährige Frau in Plieningen ins Visier der Täter. Auch sie fiel auf die Masche herein, übergab mehrere Goldmünzen einem etwa 40 Jahre alten vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser war mit etwa 1,85 Meter etwas größer als der Betrüger in Mühlhausen.

Die Kripo ermittelte – und fand heraus, dass beide Taten zusammenhängen mussten. „Wir konnten die Verdächtigen dann sogar identifizieren“, sagt Polizeisprecherin Monika Ackermann. Dabei handelte es sich um drei Männer, die im Rems-Murr-Kreis ansässig sind – mit türkischer, deutscher und italienischer Staats bürgerschaft. Die polizeiinterne Fahndung lief. Und führte am Sonntag schließlich zum Erfolg.

Ein Streife der Kölner Kriminalpolizei entdeckte ein Fahrzeug der Verdächtigen auf der Autobahn bei Köln. Am Autobahndreieck Köln-Heumar, fünf Kilometer östlich der Kölner Innenstadt, am südöstlichen Rand des Kölner Autobahnrings, schlugen die Beamten am Sonntag gegen 3 Uhr morgens zu. Die beiden 31 und 52 Jahre alten Männer waren überrascht. Wohin sie wollten, ist unklar. Woher sie kamen, war dagegen eindeutig: Im Auto fanden die Kölner Polizisten mehrere Zehntausend Euro Bargeld. Die Beute hatten sie Stunden zuvor am Samstag einer Seniorin im äußersten Süden der Republik abgenommen, über 600 Kilometer entfernt im bayerischen Garmisch-Partenkirchen. Die Festnahmeaktion war damit aber nicht beendet. Am Sonntag gegen 11 Uhr klickten auch am Stuttgarter Flughafen die Handschellen. Ein 35-Jähriger, der ebenfalls dem Betrügerkreis zugeordnet wird, war dort mit einer Maschine aus Berlin gelandet.

Die Täter kamen gerade von einem Opfer in Garmisch

Ein Richter schickte die Tatverdächtigen aus dem Rems-Murr-Kreis in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass die Beschuldigten wohl nicht nur in Stuttgart und Garmisch zugeschlagen haben dürften. Polizeisprecherin Ackermann: „Da kann nun noch einiges herauskommen.“

Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) werden bundesweit immer mehr ältere Menschen von solchen Betrügern angerufen, die ihre Fäden von Call-Centern in der Türkei ziehen. Dabei handele es sich teilweise um rockerähnliche Gruppierungen aber auch um Familienclans, die Erfahrungen im Drogen- und Rotlichtmilieu hätten, so Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter: „Die haben gelernt, dass die Polizisten-Masche lukrativ ist.“ Alles sei streng hierarchisch organisiert: Die Drahtzieher am Telefon, die Logistiker und Statthalter in der Wohnregion der Opfer, und die Geldabholer als Fußvolk.

Warum die Masche immer noch funktioniert

Die Betrugsmasche ist seit Jahren bekannt, trotzdem gibt es laut BKA in Baden-Württemberg um die 2000 Fälle. Warum fallend die Opfer trotzdem immer noch herein? „Die falschen Polizisten üben am Telefon massiven psychischen Druck aus“, sagt der Göttinger Angstforscher Borwin Bandelow, der als psychiatrischer Gerichtsgutachter mit der Materie vertraut ist. „Sie sagen, man solle niemanden anrufen, keine Verwandten, nicht die Polizei und nicht die Bank. Denn überall gebe es Maulwürfe.“ Dabei werde durch geschickte Gesprächsführung eine Atmosphäre erzeugt, in der die Opfer am Ende nur noch dem Anrufer vertrauten.