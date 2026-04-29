Betrug in Sersheim: Ehemaliger Arbeitskollege? Betrüger nutzt Hilfsbereitschaft eines Seniors aus
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Der Senior hob 300 Euro für den Mann ab (Symbolbild). Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Ein Senior in Sersheim ist Opfer eines dreisten Betrugs geworden: Ein Unbekannter gab sich als früherer Kollege aus, der Geld für seine kranke Schwester braucht.

Mit einem dreisten Betrüger hat es ein Senior am Dienstag in Sersheim zu tun bekommen. Ein Unbekannter hatte ihn gegen 11.30 Uhr nahe einer Bäckerei in der Straße „Am Markt“ angesprochen und sich gegenüber dem Senior als ehemaliger Arbeitskollege ausgegeben. Im Verlauf des Gespräches schenkte der Mann seinem späteren Opfer mehrere Schmuckstücke, ehe er dann um 300 Euro für seine kranke Schwester bat.

 

Betrüger wartet in einem Jeep auf das Geld

Der Senior ging daraufhin hilfsbereit zur Bank, hob das Geld ab und gab es dem Mann, der in einem roten Jeep mit vermutlich Wiesbadener WI-Zulassung wartete. Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und dunklen Haaren gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 07147/274060 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

 