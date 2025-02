Betrug in Schorndorf: Falsche Bankangestellte erbeuten Tausende Euro

Betrug in Schorndorf

Ein Senior wird am Telefon massiv verunsichert.

Sie klingen professionell, agieren geschickt – und erbeuten hohe Summen. In Schorndorf wurde ein älterer Mann Opfer eines perfiden Banktricks. Wer steckt dahinter?











Mit einer raffinierten Betrugsmasche haben sich Unbekannte am Dienstag in Schorndorf das Vertrauen eines Seniors erschlichen und ihn um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, gaben sich die Täter als Bankmitarbeiter aus und überzeugten den Mann, ihnen sensible Kontodaten und seine Bankkarte zu überlassen.