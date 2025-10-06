Betrug in Kaisersbach: Rentnerin verliert Vermögen an Telefonbetrüger

Eine ältere Frau aus Kaisersbach ist auf einen falschen Polizisten hereingefallen. Die Betrüger erbeuteten dabei eine hohe fünfstellige Bargeldsumme.

Erneut haben Telefonbetrüger zugeschlagen – und fette Beute gemacht. Diesmal traf es eine ältere Frau aus Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis), die auf einen falschen Polizisten hereingefallen ist. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Rentnerin am Donnerstagvormittag einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten der Kripo Aalen. Der Betrüger erklärte der arglosen Frau, in ihrer Nachbarschaft sei eingebrochen worden – ihre Wertsachen müssten nun „zur Sicherheit“ abgeholt werden.

Im Laufe des Gesprächs brachten die Täter die Frau geschickt dazu, über ihre Wertgegenstände zu sprechen. Schließlich forderten sie die Seniorin auf, diese in eine Stofftasche zu packen und vor die Haustür zu stellen. Zwischen 12 und 13 Uhr holte einer der Täter die blaue Tasche in der Ahornstraße ab – darin war ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag.

Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 73 61/58 00 bei der Kriminalpolizei Waiblingen zu melden.

Die Polizei bittet aus aktuellem Anlass alle Bürgerinnen und Bürger vor allem ältere Angehörige und Bekannte über die gängigen Betrugsmaschen am Telefon zu informieren.. Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ zu finden.