Betrug in Kaisersbach: Rentnerin verliert Vermögen an Telefonbetrüger

Eine ältere Frau aus Kaisersbach ist auf einen falschen Polizisten hereingefallen. Die Betrüger erbeuteten dabei eine hohe fünfstellige Bargeldsumme.
Erneut haben Telefonbetrüger zugeschlagen – und fette Beute gemacht. Diesmal traf es eine ältere Frau aus Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis), die auf einen falschen Polizisten hereingefallen ist. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Rentnerin am Donnerstagvormittag einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten der Kripo Aalen. Der Betrüger erklärte der arglosen Frau, in ihrer Nachbarschaft sei eingebrochen worden – ihre Wertsachen müssten nun „zur Sicherheit“ abgeholt werden.