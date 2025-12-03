1 Betrüger haben mit der Bankkarte einer Seniorin Geld abgehoben – während sie abgelenkt wurde. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Einer 78-Jährigen wird übel mitgespielt: Zwei Männer lenken sie ab und ziehen sich mit deren Bankkarte Geld aus einem Automaten. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Eine Seniorin hat am Dienstag bei einer Bank Geld eingebüßt – weil sie auf zwei dreiste Trickdiebe hereingefallen ist. Laut der Polizei spielte sich der Vorfall gegen 13.35 Uhr in einer Bankfiliale in der Kirchstraße in Gerlingen ab. Die Frau hob am Ausgabeautomat Bargeld ab, während zwei unbekannte Männer anwesend waren. Dann sprach einer der Männer die Kundin an und gab vor, dass sie einen Geldschein verloren habe. Sie widersprach zwar, gleichwohl ergab sich ein kurzes Gespräch.