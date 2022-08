Betrug in Backnang

1 Die echte Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf die Betrüger. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Eine 61-Jährige erhält einen Anruf, sie müsse eine Kaution für ihre Tochter bezahlen. Ein falscher Polizist holt das Geld schließlich ab. Die Polizei fahndet per Personenbeschreibung.















Am Montagnachmittag haben Betrüger in Backnang ungefähr 28 000 Euro erbeutet. Eine 61 Jahre alte Frau erhielt einen Anruf einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese erzählte aufgelöst, sie habe einen tödlichen Unfall verursacht. Anschließend übernahm eine angebliche Polizistin den Hörer, die behauptete, die Mutter müsse nun eine Kaution bezahlen, um eine Untersuchungshaft abzuwenden.

Die verunsicherte 61-Jährige ließ sich zur Zahlung von 28 000 Euro überreden. Sie traf sich in der Marktstraße mit einem angeblichen Polizisten, der das Geld entgegennahm. Der Mann kam zu Fuß aus Richtung Amtsgericht und ging anschließend in die andere Richtung davon. Der Abholer wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, er hatte dunkle Haare. Er trug eine dunkle Hose und ein dunkles Polo-Shirt mit der Aufschrift „Polizei“.

Zeugen, welche die Übergabe des Geldes beobachtet oder den falschen Polizisten bemerkt haben – möglicherweise hat er ein Fahrzeug benutzt – werden gebeten, sich unter der Nummer 0 73 61/58 00 bei der Kriminalpolizei zu melden.