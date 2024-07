In Plüderhausen ist eine Frau Opfer eines Trickbetrügers geworden. Erst fragte er sie nach ihrer Geheimnummer aus, dann brachte ein „Abhol-Service“ die Bankkarte in seinen Besitz.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt aktuell vor einer Masche, mit der Trickbetrüger zurzeit offenbar auch im Rems-Murr-Kreis aktiv sind.

Alles beginne in der Regel mit einem Anruf. Hier meldeten sich die Betrüger als Bankmitarbeiter und täuschten beispielsweise vor, dass auf dem Konto ihres „Kunden“ unstimmige Abbuchungen festzustellen seien. Durch eine geschickte Gesprächsführungen versuchten die Anrufer dabei, an die Konto- und Kreditkartendaten ihrer Opfer zu gelangen.

Lesen Sie auch

„Abhol-Service“ für die Bankkarte

Weil die Bankkarte bereits vonseiten der Bank gesperrt sei, bieten die falschen Bankmitarbeiter zudem einen „Abhol-Service“ an, um an die Bankkarte zu gelangen. Mit der dazugehörigen Geheimnummer, die sie zuvor im Gespräch in Erfahrung gebracht haben, können die Betrüger schließlich das Ersparte ihrer Opfer erbeuten.

So erging es laut Mitteilung der Polizei am Mittwochvormittag etwa auch einer Seniorin aus Plüderhausen, welche die Betrugsmasche nicht erkannte und ihre Geldkarte aushändigte. Als der Betrug kurz darauf aufflog, wurde die Geldkarte der Seniorin umgehend gesperrt. Ob Geld vom Konto transferiert wurde, ist noch unklar.

Die Polizei rät, auf keinen Fall eine Bankkarte an Fremde zu übergeben und nie die Geheimnummer zu nennen: „Bleiben Sie misstrauisch und halten Sie im Zweifel Rücksprache mit ihrer Bank!“.