Betrug im Rems-Murr-Kreis: Falscher Staatsanwalt knöpft Senior aus Fellbach Gold ab

Ein angeblicher Notfall, ein erfundener Unfall, ein echter Verlust: In Waiblingen haben Telefonbetrüger einem 75-Jährigen Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro entlockt.

Ein 75 Jahre alter Mann aus Fellbach ist am Donnerstag Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde er telefonisch von einem vermeintlichen Staatsanwalt kontaktiert. Die Botschaft am Apparat: Seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und nur eine hohe Kaution könne eine Inhaftierung verhindern.

Im Schock und unter Druck gesetzt, folgte der Senior den Anweisungen des Anrufers. Er fuhr mit seinem Auto zur Bahnhofstraße 54 in Waiblingen. Dort übergab er einem bislang unbekannten Mann Gold im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags.

Täter geben sich als Amtsträger aus

Der mutmaßliche Abholer wird von Zeugen als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben, schlank, mit grau-schwarzen Haaren, kurzem Bart und hellem Gesicht. Bekleidet war er laut Angaben mit einer dunklen Hose und einem hellen, karierten Hemd.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet dringend um Hinweise: Wer zur fraglichen Zeit Beobachtungen in der Bahnhofstraße gemacht hat oder die beschriebene Person gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 07361/5800 melden.

Polizei warnt vor Schockanrufen

Immer wieder nutzen Täter gezielt Angst und Verunsicherung, um vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Die Polizei ruft daher Angehörige und Bekannte auf, insbesondere Senioren über solche Betrugsmaschen aufzuklären.

Wie das Polizeipräsidium Aalen weiter mitteilt, sind wichtige Informationen und Verhaltenstipps unter www.polizei-beratung.de zu finden. Dort wird erklärt, wie man sich im Ernstfall schützen und im Zweifel richtig reagieren kann.