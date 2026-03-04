Laut Polizei ist der Betrugsfall Lilibeth Bergmanns im Kreis Ludwigsburg keine Seltenheit. Eine ganze Industrie lebe von leicht verfügbaren Daten im Internet und dem Einsatz von KI.
Wer sich solche Fälle wie den von Lilibeth Bergmann ansieht, der fragt sich meist: „Wie kann man auf so etwas hereinfallen?“ Doch das könne im Prinzip jedem passieren, unabhängig vom Alter und Bildungsgrad, Frauen ebenso wie Männern, sagt Michael Ulreich. Er kennt sich als Leiter des dafür zuständigen Dezernats im Ludwigsburger Polizeipräsidium bestens mit Betrugsdelikten, Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität aus. Und die Grenzen zwischen den Delikten sind oft fließend.