1 Obwohl es nur wenige Monate alt ist, soll das angebotene Wohnmobil nur die Hälfte des Neupreises kosten. Foto: dpa/Swen Pförtner

Unbekannte bieten im Internet und in Zeitungen einen Camper zum Schnäppchenpreis an. Nichts an ihrer Annonce entspricht der Wahrheit, die Masche lässt jedoch darauf schließen, dass eine Bande bundesweit im großen Stil agiert.











Ein älteres Paar will offenbar über Zeitungsannoncen und im Internet ein Wohnmobil verkaufen. Obwohl der gepflegte Fiat Ducato, angeboten wird der Bürstner Umbau Eliseo, erst sechs Monate alt ist und gerade einmal 11 600 Kilometer auf der Uhr hat, soll das Nichtraucherfahrzeug laut der Anzeige nur 30 000 Euro kosten, rund die Hälfte des Neupreises. Erste Hand, mit deutschen Kennzeichen. Ein Schnäppchen, könnte man meinen. Zumal die mutmaßlichen Eigentümer, die vorgeben, in Dänemark zu leben und ihre Sommerresidenz in Deutschland aufgegeben zu haben, nach der ersten Kontaktaufnahme mit schönen Urlaubsbildern und einer plausiblen Geschichte aufwarten. Sie seien im Ruhestand und wollen jetzt lieber per Flugzeug die Welt bereisen. Zu allem Überfluss bieten die netten Rentner auch noch an, das Wohnmobil, das in einer Garage in Gerolstein in Rheinland-Pfalz steht, zu den Interessenten zu bringen, sollte die Fahrt für diese zu umständlich sein.