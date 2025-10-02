Betrügereien vor Gericht: Die neue Masche mit dem falschen Bankmitarbeiter

Am Landgericht Stuttgart hat ein Prozess gegen drei junge Männer begonnen. Sie sollen mit perfiden Mitteln betagte Senioren um rund 45 000 Euro betrogen haben.
Nach den Schockanrufen mit dem Enkeltrick und der Masche mit den falschen Polizisten ist offenbar eine neue Variante betrügerischer Telefonanrufe in Mode gekommen. Seit einigen Monaten häufen sich in ganz Deutschland Fälle, in denen sich Betrüger am Telefon unter den Allerweltsnamen Müller oder Schmidt als Bankmitarbeiter ausgeben, die eine vermeintliche Gefährdung des Kontovermögens abzuwehren vorgeben und von den Angerufenen dafür PIN-Nummer und EC-Karte ergattern. Vor dem Landgericht Stuttgart hat nun ein Prozess gegen drei junge Männer begonnen, die in den Kreisen Ludwigsburg, Böblingen und im Rems-Murr-Kreis sowie in Niedersachsen in insgesamt 26 Fällen rund 45 000 Euro von zumeist hochbetagten Opfern ergaunert haben sollen.