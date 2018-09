Betrüger in Bönnigheim Falsche Polizisten legen Seniorin herein

Von red/pho 14. September 2018 - 12:30 Uhr

Immer wieder fallen Menschen auf falsche Polizisten herein (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 80-Jährige ist durch Betrüger um ihr Erspartes gebracht worden. Sie gaben sich als Polizisten aus, die ihr Bargeld und ihren Schmuck vor Einbrechern schützen wollten.

Bönnigheim - Mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck haben bislang unbekannte Betrüger erbeutet, die sich am Donnerstagabend in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) als Polizeibeamten ausgegeben haben. Wie die Polizei berichtet, meldete sich gegen 23.30 Uhr ein angeblicher Kommissar telefonisch bei einer 80 Jahre alten Seniorin. Der Unbekannte tischte der Frau nun die Lüge über eine Einbrecherbande auf, die sich in Erligheim herum treiben solle und die gegen 23.50 Uhr geplant hätten, bei der Seniorin einzubrechen. Sie solle nun beschützt werden. Dann befragte der vermeintliche Polizist das Opfer zu Vermögenswerten.

Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden

Schließlich wies er die Frau an, Bargeld und Schmuck zusammenzutragen. Er werde eine Polizistin vorbei schicken, die die Wertgegenstände fotografieren und dann mitnehmen werde. Wenige Minuten danach kam eine etwa 30 Jahre alte Frau zu der Seniorin, nahm Bargeld und Schmuck sowie die Bankkarte der Frau in Empfang und machte sich damit davon. Nachdem sich der Kommissar nicht wieder meldete, wie er es zuvor mit der Seniorin vereinbart hatte, schöpfte die 80-Jährige Verdacht und alarmierte die Polizei. Sie beschrieb die Abholerin als etwa 1,65 Meter groß mit schulterlangen, glatten braunen Haaren. Sie trug eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich zu melden.