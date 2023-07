Betroffener fühlt sich an die Brüdergemeinde Korntal erinnert

1 Die Evangelische Kirche Deutschland will einen neuen Anlauf zur Aufarbeitung machen. Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Detlev Zander hat die Fälle von psychischer und physischer Gewalt in der Brüdergemeinde Korntal publik gemacht. Er arbeitet inzwischen im Betroffenenbeirat der Evangelischen Kirche Deutschland und fühlt sich an das Vorgehen der Korntaler Pietisten erinnert.









Korntal-Münchingen - Die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist gescheitert. So sieht es Detlev Zander. Die EKD wollte gemeinsam mit Betroffenen aufarbeiten. Dafür hatte die EKD eigens den Betroffenenbeirat gegründet. Ein Mitglied war Zander. Doch vor wenigen Wochen setzte die EKD die Arbeit des Gremiums aus.