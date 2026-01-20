Betroffene Fellbacherin informiert: Wie man Vollmachtmissbrauch erkennen und sich davor schützen kann

Eine Fellbacherin hat den Missbrauch von Vollmachten bei ihrer dementen Mutter erlebt und engagiert sich bei der Initiative Vollmachtmissbrauch. Sie erklärt, was Angehörige tun können.
Sie hat den Vollmachtmissbrauch selbst erfahren: Frau S. aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wurde von ihrer dementen Mutter mehr und mehr abgeschirmt. So wurde Letztere ganz gezielt Opfer eines Betrügers, der die Demenz der Mutter ausgenutzt hatte. „Das Thema ist viel zu wenig in der Öffentlichkeit bekannt“, sagt die Fellbacherin. Denn viele gingen aus Scham nicht zur Polizei, da der Täter meist aus dem nahen Umfeld komme. Und ein anderer wichtiger Faktor sei, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine effektive Strafverfolgung nicht ausreichend seien.