Betriebsseelsorger für Mercedes, Bosch und Co.: Der Mann, dem Manager und Werksarbeiter ihr Herz ausschütten

1 Liturgisches Gewand für Gottesdienste, Warnweste für Kundgebungen: Die Arbeitskleidung von Diakon Michael Görg ist vielseitig. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Michael Görg ist Diakon, Betriebsseelsorger und Ingenieur. Zu seinem Einzugsgebiet gehören auch Mitarbeiter von Mercedes-Benz und Bosch. In diesen Krisenzeiten suchen mehr Menschen als sonst seinen Rat.











Manche Menschen treten Michael Görg zunächst einmal skeptisch gegenüber. „Sie wollen hier doch keinen Gottesdienst abhalten?“, heißt es gerne mal zur Begrüßung. Nein, das will der Betriebsseelsorger von der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht. „Ich will zuhören“, sagt Görg. Auch wenn die katholische Kirche sein Arbeitgeber ist, so ist er als einer von zwölf Betriebsseelsorgern in Baden-Württemberg für jeden da. „Woran oder ob jemand glaubt – das ist mir völlig egal“, erklärt der Diakon. Die Kirche sei seine Motivation, sie gebe ihm Kraft.