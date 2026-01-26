Betriebsseelsorge in Stuttgart: „Der Verlust des Arbeitsplatzes ist vergleichbar mit einem Trauerprozess“

Michael Görg war selbst Ingenieur in einem Großkonzern. Heute begleitet er als Diakon Menschen durch Jobverlust und Zukunftsängste. In letzter Zeit wenden sich deutlich mehr an ihn.
Wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, trifft sie das selten nur wirtschaftlich. Für viele ist es ein Einschnitt in ihr Selbstverständnis, in ihre Biografie, oft auch in ihr Vertrauen in die eigene Zukunft. Michael Görg, katholischer Betriebsseelsorger in Stuttgart, erlebt das derzeit so geballt wie selten zuvor. „Viele Beschäftigte sind gerade in einer Phase der Verzweiflung“, sagt er. „Denn der Verlust eines Arbeitsplatzes ist vergleichbar mit einem Trauerprozess.“