Betriebsratswahlen bei Mercedes: Rechtsruck und Gewinneinbruch – das sagt der Sindelfinger Betriebsratschef

Ab dem 3. März stehen bei Mercedes Betriebsratswahlen an. Der Sindelfinger Betriebsratschef Ergun Lümali berichtet von angespannter Stimmung und stellt sich gegen rechte Tendenzen.
Ein der Titanic ähnelnder Tanker, der auf einen Eisberg zusteuert oder ein Auto, das einen Frontalcrash baut und danach völlig zerstört ist – die Bildsprache der rechten Interessensvertretung „Zentrum“ für die Betriebsratswahlen bei Mercedes-Benz ist unmissverständlich: Wer den eingeschlagenen Weg weitergeht, ist dem Untergang geweiht. Auch für das Werk Sindelfingen wirbt die AfD-nahe Mitarbeitervertretung mit diesen Metaphern.