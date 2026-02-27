Betriebsratswahlen bei Mercedes: Rechte Allianzen bei Mercedes – über die Verbindungen zwischen „Zentrum“ und AfD

Nicht nur am Werkstor zeigte die AfD Nähe zur rechten Gewerkschaft „Zentrum“. Auch die Kandidatenlisten der Betriebsratswahl legen Verbindungen zur Partei nahe.
Vergangene Woche besuchten die AfD-Chefin Alice Weidel und der baden-württembergische AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier das Mercedes-Benz-Werk in Untertürkheim. Sie ließen sich in der Nähe von Oliver Hilburger fotografieren, dem Vorsitzenden von „Zentrum“ – der rechtsgerichtete Verein, der sich als Gewerkschaft versteht und bei den Mercedes-Betriebsratswahlen antritt. Diente der Auftritt also dem Wahlkampf für die Landtags- oder für die Betriebsratswahl?