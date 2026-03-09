Betriebsratswahl in Sindelfingen: Wie der Mercedes-Betriebsratschef auf die Ergebnisse blickt

Bei den Betriebsratswahlen im Sindelfinger Mercedes-Werk fährt die IG Metall einen klaren Gewinn ein und hält Zentrum auf Abstand. Was sagen der Betriebsratschef und Zentrum zur Wahl?
Die Mitarbeitenden im Sindelfinger Mercedes-Werk haben entschieden: Aus den vom 3. bis 5. März stattgefundenen Betriebsratswahlen geht die IG Metall gestärkt hervor. Die Gewerkschaft sicherte sich in Sindelfingen 48 von 57 Betriebsratssitzen. Das ist ein Stimmenanteil von 80,39 Prozent. Mit großem Abstand dahinter folgte Zentrum mit 6,1 Prozent. Die AfD-nahe Interessensvertretung hat nun drei statt wie zuvor zwei Betriebsräte.