Betriebsratswahl in Sindelfingen: So haben die Mercedes-Mitarbeitenden abgestimmt

Die Ergebnisse Betriebsratswahlen bei Mercedes in Sindelfingen, die vorige Woche stattfanden, sind da: Die IG Metall holt Platz eins, dahinter folgt das AfD-nahe Zentrum.
Die Mitarbeitenden des Mercedes-Werks Sindelfingen haben zwischen 3. und 5. März einen neuen Betriebsrat gewählt. Im Wahlkampf stand besonders die Frage im Fokus, wie viele Sitze im Betriebsrat die rechte, AfD-nahe Interessensvertretung Zentrum holen wird oder ob die bisher am stärksten vertretene Gewerkschaft, die IG Metall, sich behaupten kann.