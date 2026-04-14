Betrieb und Schule: Weniger Neuverträge zu dualen Ausbildungen

1 Weniger junge Menschen wählen den Weg einer dualen Ausbildung. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Erneut sinkt die Zahl der Azubis: Im vergangenen Jahr wurden weniger duale Ausbildungsverträge abgeschlossen. Besonders gefragt bleibt die Industrie.











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Wiesbaden - In Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger junge Menschen eine duale Ausbildung begonnen. 461.800 neue Verträge bedeuteten einen Rückgang um 2,8 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auch 2024 war die Zahl der neuen Auszubildenden gesunken, nachdem in den Jahren 2021 bis 2023 noch leichte Zuwächse nach der Corona-Flaute zu verzeichnen waren.