Betrieb aus dem Kreis Reutlingen: Spedition Betz hofft im Insolvenzverfahren auf Neuanfang

1 Bei dem Unternehmen sind nach einem Bericht des „Reutlinger Generalanzeiger“ vom April aktuell 72 Fahrzeuge im Einsatz. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Spedition Betz International setzt im Insolvenzverfahren auf Sanierung. Gespräche mit Investoren laufen. Das Ziel: Arbeitsplätze und Geschäftsbeziehungen sichern.











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Die finanziell angeschlagene Spedition Betz International mit ihren zuletzt 140 Beschäftigten setzt auf eine Sanierung im Insolvenzverfahren. Zum 1. Juni werde das Verfahren eröffnet und das Unternehmen aus Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) in Baden-Württemberg befinde sich damit in einem strukturierten Sanierungsprozess, teilte die Geschäftsführung mit. Demnach werden derzeit Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. „Das Interesse am Unternehmen und an einer Fortführung des Geschäftsbetriebs ist vorhanden.“