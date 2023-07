1 Ist die Kita geschlossen, bleiben die Bobbycars in der Garage Foto: dpa/Christoph Soeder

Eltern werden immer öfter nach Hause geschickt: ein Krankheitsfall, und die Betreuung ist nicht mehr für alle Kinder möglich. Vier Stuttgarter Kita-Träger haben Pläne gegen die Personalnot entwickelt. Sie sind nicht unumstritten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die kleine Nnenna wird am Freitagnachmittag ab 14 Uhr nicht mehr in ihrer Vaihinger Kita betreut. Corona hat das Personal ausgeknockt, seit Jahresbeginn gibt es Notgruppen. Das heißt: An bestimmten Tagen dürfen nur 15 statt 20 Kinder kommen. „Oft erfahre ich das erst am Abend, teilweise sogar erst am Morgen“, sagt die Mutter Laura Rebstock. Das stellt sie und ihren Mann vor immense Probleme, denn beide sind berufstätig. Die beiden haben Glück – die Großeltern wohnen in der Nähe.