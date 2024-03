Betreuungsausfälle in Stuttgarter Kitas: Eltern fordern Geld zurück

1 Wegen Krankheit, Personalnot oder Streik fällt die Betreuung in Kitas immer wieder aus. Foto: dpa/Christoph Soeder

Weil viele Kindertagesstätten wegen Personalmangel, Krankheit oder Streiktagen immer wieder stunden- oder sogar tageweise geschlossen sind, fordert der Gesamtelternbeirat der städtischen Kitas, Horte und Schülerhäuser (GEB) in einem offenen Brief an die Stadt Stadt Stuttgart und den Gemeinderat nun eine „wirksame Abhilfe“ für Eltern. Als Beispiel nennt der GEB in seinem Schreiben „Angebote der Ersatzbetreuung oder Kostenbeteiligung bei Ersatzbetreuung, Rückerstattung von Beiträgen, Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten zur selbstständigen Notbetreuung durch die Eltern, Übernahme von Verdienstausfällen“. Die zusätzlichen Betreuungslücken – neben den regulären 27,5 Schließtagen – brächten Familien in die Bredouille. „Manche Eltern haben bereits Schwierigkeiten, ihren Arbeitsplatz zu halten, da sie die Schließtage nicht durch Urlaub, Überstunden oder Ähnliches abdecken können. Kindern fehlen die Bildungsangebote durch die Kita und die angestrebte Chancengerechtigkeit für alle Kinder ist in Gefahr“, heißt es weiter.