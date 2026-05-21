Betreuung in Göppingen: Gut aufgestellt fürs kostenlose Kitajahr?

Die neue Landesregierung möchte das Kita-Vorschuljahr verpflichtend und kostenlos machen. Nicht alle Kommunen im Landkreis Göppingen sehen sich dafür gut aufgestellt.
Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist – fast – eindeutig: „Wir werden ein verbindliches und kostenfreies letztes Kindergartenjahr mit obligatorischen Bildungsinhalten im Wege eines Vorziehens der Schulpflicht einführen, damit sich alle Kinder – auch die, die bisher kein Angebot der frühkindlichen Bildung wahrnehmen – gut entwickeln können und auf den Schulstart vorbereitet sind“, heißt es auf Seite 47. Doch die Einschränkung folgt mehr als 100 Seiten später: „Aufgrund der angespannten Haushaltssituation stehen sämtliche zusätzlichen finanzwirksamen Maßnahmen des Koalitionsvertrags unter Haushaltsvorbehalt. Das bedeutet: Erst wenn es wieder finanzielle Spielräume gibt, können ausgewählte Maßnahmen – eventuell in Stufen – umgesetzt werden.“