Betreuung im Kreis Böblingen: Die Kita-Klagen stapeln sich

1 Alle sind verärgert: Eltern, Kommunen, Landkreis und Kita-Personal. Foto: Jens Büttner/dpa

Die fehlenden Kita-Plätze fallen dem Landkreis Böblingen auf die Füße. Vor der anstehenden Neuwahl schickt der Landrat einen „Weckruf“ nach Berlin.











Im Jugendhilfeausschuss hielt Landrat Roland Bernhard (parteilos) mit seinem Unmut über die Situation in der Kita-Landschaft nicht hinterm Berg: „Es kann nicht sein, dass Rechtsansprüche vom Bund festgesetzt werden und dann auf den Landkreis eingeprügelt wird“, schimpfte er am Montag. Insgesamt 58 Klageverfahren hat der Landkreis mittlerweile am Hals, weil Eltern zunehmend Kita-Plätze einklagen.