8 Inès und Hans-Jürgen Stritter genießen ihre neue Wohnung. Bis auf ein paar wenige Stücke haben sie alle Möbel aus dem alten Haus hergegeben. Foto: Simon Granville

Inès und Hans-Jürgen Stritter haben ihr Haus verkauft und sich eine Wohnung gekauft – mit Anbindung an ein Pflegeheim. Das Loslassen war nicht einfach. Die Freunde reagierten unterschiedlich. Warum hat das Ehepaar dennoch diesen Schritt gewagt?









Marbach - Sie haben ihr Haus und vor allem ihren Garten geliebt und sich in Oberstenfeld wohlgefühlt. Der Blick zur Burg, genügend Platz, lieb gewonnene Nachbarn – was will man mehr? Gerade nach dem Abschied aus dem Berufsleben, wenn endlich genügend Zeit für die Hobbys bleibt. Und gerade, wenn Kopf und Körper noch agil sind. Das Haus verkaufen und in eine Wohnung im Dachgeschoss eines Pflegeheimes ziehen? Inès und Hans-Jürgen Stritter haben diesen Schritt vor etwas mehr als einem halben Jahr gemacht – und ihn bisher nicht bereut.