1 Notknopf drücken und gleich ist der Nachtdienst da? In den Kleeblättern in Steinheim und Freiberg dauert es künftig länger. Foto: Simon Granville

Wer im betreuten Wohnen in einem der Kleeblatthäuser lebt, konnte bislang in der Nacht per Notrufknopf um Hilfe bitten. In Freiberg und Steinheim geht das jetzt nicht mehr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Pflege und betreutes Wohnen unter einem Dach. Ein System, das sich in den Häusern der Kleeblatt gGmbH bewährt hat. Der Grundgedanke des betreuten Wohnens in den Kleeblättern: so viel Selbstständigkeit wie möglich und gleichzeitig so viel Betreuung, Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung wie nötig.