Betonwüsten im Remstal: Brütende Hitze – das sind die unerträglichsten Plätze in der Stadt

Dieser Tage klettert das Thermometer auf Rekordwerte – wer in der Stadt unterwegs ist, sucht Schatten. Doch einige Plätze heizen sich extrem auf.
Der Deutsche Wetterdienst hat für diese Tage wieder eine Hitzewarnung ausgegeben – auf der Warnkarte ist auch das Remstal mit Fellbach, Waiblingen und Schorndorf in Lila gefärbt. Die Experten warnen vor den gesundheitlichen Folgen der starken Wärmebelastung und raten, kühle Orte aufzusuchen. Doch wer in der Stadt unterwegs ist, hat nicht immer die Chance dazu. Wir haben uns umgehört, wo es bei Hitze am unangenehmsten ist.