Was macht Putzmeister im Libanon-Konflikt?

1 Diese kurze Sequenz eines Lkw mit Putzmeister-Aufschrift zeigte das ZDF-„Auslandsjournal“ aus dem Kriegsgebiet im Libanon. Foto: ZDF

Der Aichtaler Betonpumpenspezialist Putzmeister ist seit vielen Jahren weltweit gefragt. Nun aber taucht der Name aber auch beim Einsatz israelischer Soldaten im libanesischen Kriegsgebiet auf. Warum?











Es ist nur eine ganz kurze Sequenz, an die fünf Sekunden lang – zu sehen ist ein langer Lkw mit dem Logo und der Aufschrift Putzmeister. Das Gefährt wurde am Rande eines von Hisbollah-Milizen errichteten großen Tunnels im libanesischen Kriegsgebiet geparkt – offenbar in ganz spezieller Mission.