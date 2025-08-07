Betis Sevilla gegen Como 1907: Schlägerei auf dem Feld – Ex-VfB-Kapitän mittendrin

Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Betis Sevilla und Como 1907 kommt es vor der Halbzeit zu einer Prügelei. Auf Videos ist auch der ehemalige VfB-Spieler Marc-Oliver Kempf zu sehen.

Ein Freundschaftsspiel weist ja eigentlich schon im Namen auf den Charakter solcher Partien hin, doch am Ende geht es auch hier ums Gewinnen – und die Spieler lassen ihre Emotionen nicht in der Kabine. Doch dass die Gefühle so hochkochen wie am Mittwochabend im spanischen Cadiz bei der Begegnung zwischen Betis Sevilla und Como 1907, passiert eher selten. Kurz vor der Halbzeitpause entsteht eine wilde Schlägerei auf dem Feld – und mittendrin ist auch der ehemalige VfB-Kapitän Marc-Oliver Kempf.

Ohrfeige, Faustschlag, Rudelbildung – und Kempf schlichtet?

Beim Stand von 2:0 für die Gäste aus Italien, wo Kempf unter Vertrag steht, kam es zu einer Rudelbildung: Mehrere Spieler schlugen mit Fäusten um sich, Auswechselspieler und Trainer mussten das Feld stürmen, um die Schlägerei zu beenden.

Laut spanischen Medienberichten waren zwei harte Tacklings des italienischen Erstligisten von Trainer Cesc Fábregas der Ursprung der erhitzten Gemüter. Die Situation eskalierte: Sevillas Pablo Fornals verpasste seinem Gegenspieler Máximo Perrone nach einer Schubserei eine Ohrfeige, Perrone schlug mit der Faust zurück, beide sahen die Rote Karte (45.+2).

Auf den Videos ist auch Como-Spieler Marc-Oliver Kempf zu sehen

Ein Video, das in den Sozialen Medien viral ging, zeigte zudem, dass anschließend immer mehr Spieler aufeinander losgingen. Betis-Stürmer Chucho Hernández etwa versuchte, einen Como-Spieler zu schlagen, traf dabei jedoch seinen eigenen Mitspieler Natan mitten im Gesicht.

Auf den Aufnahmen ist auch Como-Spieler Kempf zu sehen: Der Mann mit der Nummer 2 scheint aber eher zu schlichten, indem er den Sevilla-Spieler, der seinen Como-Kollegen zuvor geohrfeigt hatte, aus der Situation zieht. Die Begegnung war für kurze Zeit unterbrochen, ohne Fornals und Perrone wurde die Begegnung fortgesetzt.

Vom VfB Stuttgart über Hertha BSC in die Serie A zu Como 1907

Kempf führte die Mannschaft des VfB Stuttgart in der Saison 2019/2020 mit der Binde am Arm in 21 Zweitligaspielen aufs Feld. Insgesamt lief der 30-Jährige zwischen 2018 und 2022 in 95 Pflichtspielen für den Club aus Cannstatt auf. In der Winterpause 2021/2022 zog es den Innenverteidiger weiter in die Hauptstadt zu Hertha BSC, von wo er im vergangenen Jahr in die Serie A zu Como 1907 wechselte.

Am Ende eines denkwürdigen Freundschaftsspiels gewann Kempf mit seinem italienischen Club die Partie mit 3:2.