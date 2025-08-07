Betis Sevilla gegen Como 1907: Schlägerei auf dem Feld – Ex-VfB-Kapitän mittendrin

Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Betis Sevilla und Como 1907 kommt es vor der Halbzeit zu einer Prügelei. Auf Videos ist auch der ehemalige VfB-Spieler Marc-Oliver Kempf zu sehen.
Ein Freundschaftsspiel weist ja eigentlich schon im Namen auf den Charakter solcher Partien hin, doch am Ende geht es auch hier ums Gewinnen – und die Spieler lassen ihre Emotionen nicht in der Kabine. Doch dass die Gefühle so hochkochen wie am Mittwochabend im spanischen Cadiz bei der Begegnung zwischen Betis Sevilla und Como 1907, passiert eher selten. Kurz vor der Halbzeitpause entsteht eine wilde Schlägerei auf dem Feld – und mittendrin ist auch der ehemalige VfB-Kapitän Marc-Oliver Kempf.