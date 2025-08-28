Freiberg am Neckar bekommt im Herbst einen Jugendbeirat. Der kann Anträge stellen und hat ein Rede- und Anhörungsrecht. Damit sollen die Anliegen junger Menschen berücksichtigt werden.
Der Freiberger Gemeinderat hat vor der Sommerpause mit 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung für einen Jugendbeirat gestimmt. „Den braucht es, weil er einen Raum schafft, in dem die Anliegen und Wünsche junger Menschen in unserer Stadt gehört und gemeinsam Lösungen entwickelt werden, die darüber hinaus auch umgesetzt werden können“, sagt Yunus Türkmen, der im Gemeinderat für die Gründung eines Jugendbeirats geworben hatte. Bislang habe eine dauerhafte, strukturelle Beteiligungsmöglichkeit für junge Menschen in Freiberg am Neckar gefehlt.