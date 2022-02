1 WhatsApp überrascht seine Nutzer immer wieder mit neuen Funktionen – was wird sich dieses Mal verändern? Foto: imago images/Zoonar/HEIKO KUEVERLING

Stuttgart - Der Instant-Messenger WhatsApp plant offenbar eine neue Funktion für Gruppen-Admins, das berichtet das WhatsApp-Blog „WA Beta Info“.

Auf dem „WA Beta Info“ wird regelmäßig über Tests und Beta Versionen des Messengers berichtet, in der neue Funktionen getestet werden, bevor sie endgültig ausgerollt werden. Erneut hat WhatsApp eine neue Funktion in der Testphase. Über das Google Play Beta Programm ist die Version 2.22.4.10 veröffentlicht worden, in der es wichtige Neuerungen gibt.

Was ändert sich?

Die neue Funktion betrifft die Rechte eines Gruppen-Admins. Bislang konnte der Admin abgesendete Nachrichten in Gruppenchats gute 68 Minuten lang wieder löschen. Whatsapp will diesen Zeitraum nun auf ganze 60 Stunden ausweiten. Statt rund 68 Minuten also zwei Tage und zwölf Stunden.

Unfair gegenüber Nutzern?

Bei der erneuerten Funktion kommt durchaus die Frage auf, ob es womöglich unfair gegenüber den Nutzern werden könnte, weiter zurückliegende Nachrichten löschen zu können. WhatsApp hatte zunächst sogar geplant, dass ein Löschen des Admins für Gruppen noch nach sieben Tagen möglich sein sollte. Allerdings sei es recht selten, dass Nachrichten von Nutzern nach so langer Zeit noch gelöscht werden, heißt es in dem Blog.

Noch ist unklar, wann diese Neuerung in die reguläre Whatsapp Version kommt. Bei dieser Funktion handelt es sich nur um eine Testversion, welche sich noch in der Entwicklung befindet. Sie ist also noch nicht für alle Nutzer verfügbar.