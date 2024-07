BET Awards: Zu früh? Usher bekommt Preis für Lebenswerk

Was für ein Jahr für Usher! Nach dem Auftritt beim Super Bowl im Februar wurde der Sänger nun bei den BET Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er selbst empfand die Ehrung als "zu früh".

Große Ehre für Usher (45): Bei den BET Awards wurde der Sänger gestern für sein Lebenswerk geehrt. Der US-Sender Black Entertainment Television zeichnet jedes Jahr afroamerikanische Musiker, Schauspieler und Sportler aus. Usher wurde auf der Bühne des Peacock Theatre in Los Angeles mit einem musikalischen Tribut gewürdigt. Kollegen und Kolleginnen wie Childish Gambino (40), Keke Palmer (30) und Victoria Monét (35) sangen seine Songs. Eine Videoeinspielung zeigte Highlights aus seiner Karriere mit Kommentaren von Stars wie Jennifer Hudson (42), Toni Braxton (56) und Kevin Hart (44).

Schließlich betrat Usher die Bühne und bedankte sich mit einer spontanen Rede. "Es war definitiv nicht einfach, es bis hierher zu schaffen, aber es hat sich gelohnt", sagte er. "Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, diesen Preis für das Lebenswerk zu erhalten", scherzte er dann. Denn er renne immer noch herum wie mit acht Jahren.

So verzieh Usher seinem Vater

Usher sprach dann über seinen Vater, der die Familie verließ, als der spätere Superstar noch ein Baby war. "Ich habe versucht, mir einen Reim auf diesen Namen zu machen, den mir ein Mann gegeben hat, der nicht bei mir geblieben ist, weil er mich nicht geliebt hat", sagte er über seinen Erzeuger, der mit Vornamen ebenfalls Usher hieß.

Doch Usher hatte seinem Vater verziehen, indem er sich klarmachte, welchen Schwierigkeiten dieser als schwarzer Mann in Amerika ausgesetzt war. Dann rief er die Väter vor dem TV auf, für ihre Kinder da zu sein. "Setzt euch für eure Töchter und Söhne ein und leitet sie an", rief er. Er wandte sich hier mit einem Versprechen, dies zu versuchen, an seine Ex-Frau Tameka Foster (53). Das ehemalige Ehepaar hat einen gemeinsamen Sohn. Insgesamt ist Usher Vater von vier Kindern.

Bei den BET Awards wurde Usher zudem als bester R&B/Pop-Sänger des Jahres ausgezeichnet. Seine aktuelle LP "Coming Home" war als bestes Album nominiert.