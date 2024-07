Besucherrekord bei den Jazz Open: „Wär’ Stuttgart eine Frau, ich würd’ sie heiraten“

Mit 57.000 Besucherinnen und Besucher erzielen die Jazz Open einen Publikumsrekord. Das Festival war zu 97 Prozent ausgelastet. Beim fulminanten Finale bedankt sich Parov Stelar am Montagabend: „Wär’ Stuttgart eine Frau, ist würd’ sie heiraten!“

Das Publikum liebt die Jazz Open – und die Künstler der Jazz Open lieben das Stuttgarter Publikum. Zum Abschluss des Festivals lassen Electroswing-Weltstar Parov Stelar und die Hamburger Techno-Marching-Band Meute am Montagabend den mit 7500 Besucherinnen und Besucher ausverkauften Schlossplatz erbeben. Das ist Ektase pur. „Was ihr uns zurückgebt, ist unbezahlbar“, ruft der Österreicher Stelar in den Schlosshof. Und schon vergleicht er Stuttgart mit einer Frau: Heiraten würde er sie! Aber sofort!

Zum Abschluss zieht Jürgen Schlensog, der Promoter der Jazz Open, eine äußerst positive Bilanz – nicht nur künstlerisch war das Festival ein Gewinn. Die vier Hauptbühnen – Schlossplatz, Altes Schloss, das SpardaWelt Eventcenter und der Bix Jazzclub – seien an den zwölf Festivaltage zu 97 Prozent ausgelastet gewesen. Zu den 57.000 zahlende Besucherinnen und Besucher kommen „mehrere tausend Musikfans“ auf den vier kostenfreien Bühnen im Stadtpalais, Musikpavillon an der Königstraße, , Kunstmuseum und Domkirche St. Eberhard.

„Nach der Verschiebung wegen der EM war mit dem Erfolg nicht zu rechnen“

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Jubiläumsausgabe zum 30. Geburtstag“, sagt Schlensog, „nach der durch die Fußball-EM notwendig gewordenen Verschiebung des Festivals war damit nicht zu rechnen.“ Aber das Publikum habe „die enorme Dichte und Qualität des Line-ups“ honoriert. Mit den Shows von Herbert Grönemeyer, Lenny Kravitz, Sting, Angélique Kidjo, Billy Cobham, Jamie Cullum, Dave Grusin und Lee Ritenour, Marcus Miller oder den Geheimtipps wie Lawrence oder The Cat Empire habe das Festival nicht nur die Vielfalt der Musik gefeiert, sondern erneut seinen Ruf als eines der europäischen Top-3-Festivals für Jazz and Beyond unterstriche. .

Überhaupt erfreut sich die musikalische Breite des Festivals immer größerer Aufmerksamkeit und Beliebtheit. Denn nicht nur die Shows der großen Stars waren ausverkauft. Die hochkarätigen Jazz-Konzerte vor allem im SpardaWelt Eventcenter und im BIX waren ebenfalls so gut besucht wie noch nie. Hinzu kommt, dass das junge Publikum die kostenfreien Open Stages Konzerte immer stärker annimmt. Durch das neue Public Private Partnership zwischen Stadt und den jazzopen Premium-Sponsoren Sparda-Bank Baden-Württemberg und Mastercard soll dieser Bereich in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Die Vorbereitungen für die nächsten jazzopen laufen längst auf Hochtouren. Bereits im Herbst sollen die ersten Headliner veröffentlicht werden und in den Vorverkauf gehen. Die nächsten jazzopen finden vom 3. bis zum 13. Juli 2025 statt.

