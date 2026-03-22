Besucherandrang in Waiblingen: Pünktlich zum Ostermarkt kommt der Frühling aus den Startlöchern

Beim Waiblinger Ostermarkt ist am Sonntag der noch junge Frühling voll durchgestartet. Die Innenstadt lockte zudem mit Kunsthandwerk und Kulinarik. Die schönsten Fotos sehen Sie hier.

Gerade einmal zwei Tage waren seit dem offiziellen Frühlingsbeginn vergangen, da konnten sich die Besucher am Sonntag auf dem Ostermarkt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) davon überzeugen, dass der Auftakt in diese der Natur und den Menschen Lebensfreude einhauchenden Jahreszeit tatsächlich zeitnah aus den Startlöchern gekommen ist. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen schlenderten die Besucher vorbei an Ständen, die Schmuck, Haushaltswaren, Edelsteine, Holzarbeiten oder Selbstgestricktes anboten.

Auch selbst genähte Kindermode, kunstvoll verzierte Ostereier, fein duftende Naturseifen, Korb- und Lederwaren sowie Lammfellprodukte fanden ihre Bewunderer und Käuferinnen. Kulinarisch dürften ebenfalls kaum Wünsche offengeblieben sein, denn an diversen Foodtrucks, Ständen und bei der örtlichen Gastronomie kamen Fisch- und Fleischliebhaber ebenso auf ihre Kosten wie Menschen, die eine Vorliebe für vegetarische oder vegane Leckereien hegen.

Zeitgenossen, die sich kurz von dem Geschiebe durch den Besucherandrang erholen wollten, setzten sich in eines der Cafés in der Innenstadt von Waiblingen, um bei einem Cappuccino, Espresso oder Aperol Spritz das bunte Treiben mit ein wenig Abstand zu beobachten.

Wer auf Spiel, Tanz und Fitness steht, der schaute in der Lange Straße oberhalb des Beinsteiner Tors vorbei, wo sich Sportvereine und eine Tanzschule vorstellten und zudem ein buntes Programm präsentierten.

Und wer wochentags keine Muße hat, in den Waiblinger Geschäften nach notwendigen, schönen oder nützlichen Gütern zu stöbern, dem verschaffte der verkaufsoffene Sonntag eine gute Gelegenheit dazu.