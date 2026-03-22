Besucherandrang in Waiblingen: Pünktlich zum Ostermarkt kommt der Frühling aus den Startlöchern

Beim Waiblinger Ostermarkt ist am Sonntag der noch junge Frühling voll durchgestartet. Die Innenstadt lockte zudem mit Kunsthandwerk und Kulinarik. Die schönsten Fotos sehen Sie hier.
Gerade einmal zwei Tage waren seit dem offiziellen Frühlingsbeginn vergangen, da konnten sich die Besucher am Sonntag auf dem Ostermarkt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) davon überzeugen, dass der Auftakt in diese der Natur und den Menschen Lebensfreude einhauchenden Jahreszeit tatsächlich zeitnah aus den Startlöchern gekommen ist. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen schlenderten die Besucher vorbei an Ständen, die Schmuck, Haushaltswaren, Edelsteine, Holzarbeiten oder Selbstgestricktes anboten.