Andrang erwartet: Blühendes Barock rät von einem Besuch am Wochenende ab

Zwei Highlights und Ferienende: Das Blühende Barock Ludwigsburg rät dazu, einen Besuch am Wochenende zu verschieben. Es sei gegebenfalls mit Einlassstopps zu rechnen.
Das Blühende Barock rät dazu, die Gärten am Wochenende zu vermeiden – und den Besuch zu verschieben. Die Herbstferien neigen sich dem Ende zu, und im Blühenden Barock Ludwigsburg warten gleich zwei Highlights auf die Besucherinnen und Besucher: Bis zum 2. November läuft noch die Kürbisausstellung, während die Leuchtenden Traumpfade den Schlosspark noch bis 7. November in ein Lichtermeer verwandeln.