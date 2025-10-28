Andrang erwartet: Blühendes Barock rät von einem Besuch am Wochenende ab

Zwei Highlights und Ferienende: Das Blühende Barock Ludwigsburg rät dazu, einen Besuch am Wochenende zu verschieben. Es sei gegebenfalls mit Einlassstopps zu rechnen.

Das Blühende Barock rät dazu, die Gärten am Wochenende zu vermeiden – und den Besuch zu verschieben. Die Herbstferien neigen sich dem Ende zu, und im Blühenden Barock Ludwigsburg warten gleich zwei Highlights auf die Besucherinnen und Besucher: Bis zum 2. November läuft noch die Kürbisausstellung, während die Leuchtenden Traumpfade den Schlosspark noch bis 7. November in ein Lichtermeer verwandeln.

Für das kommende Wochenende ist bestes Herbstwetter mit bis zu 18 Grad angekündigt – „entsprechend rechnen wir mit sehr vielen Gästen , vor allem aus anderen Bundesländern, in denen zum Teil noch Herbstferien sind oder am 31. Oktober (Reformationstag) ein Feiertag begangen wird“, warnt die Parkleitung.

Gelände wird gegebenfalls vorübergehend geschlossen

Man empfehle, das Blühende Barock am Wochenende, 1. und 2. November nach Möglichkeit zu meiden. An diesen Tagen sei mit sehr langen Wartezeiten, Blockabfertigungen und gegebenenfalls temporären Einlassstopps zu rechnen. Ein spontaner Besuch sei daher nur eingeschränkt möglich.

„Um allen Besucherinnen und Besuchern ein angenehmes Erlebnis zu ermöglichen, empfehlen wir insbesondere den Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern, ihren Besuch unter der Woche zu planen.“ Auch in der darauffolgenden Woche seien noch milde Temperaturen vorhergesagt – ideale Bedingungen für einen entspannten Rundgang durch die Ausstellungen. Die Leitung informiert außerdem darüber, dass der Kürbisbereich und der Märchengarten bereits gegen 16 Uhr geräumt werden.