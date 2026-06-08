Besuch von Mette-Marit im Gefängnis: Sohn Marius bleibt in U-Haft

Marius Borg Høiby wollte wegen der Erkrankung seiner Mutter Mette-Marit aus der U-Haft entlassen werden. Nach einem Gefängnisbesuch der Kronprinzessin durfte er zwar für einige Stunden an einem medizinischen Gespräch über ihren Zustand teilnehmen, doch ein Gericht lehnte seine Freilassung ab.
Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52), bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Wie die norwegische Zeitung "Aftenposten" berichtet, lehnte ein Gericht in Oslo am Montag seinen Antrag auf Entlassung ab. Høiby hatte wegen der schweren Erkrankung seiner Mutter beantragt, aus der U-Haft freizukommen. Alternativ wollte er die Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel auf Skaugum verbringen, dem Wohnsitz des Kronprinzenpaares.