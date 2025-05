1 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Präsident Izchak Herzog Kränze am Mahnmal Gleis 17 in Berlin abgelegt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Zehntausende Jüdinnen und Juden wurden während des Zweiten Weltkriegs aus Berlin in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert.











Link kopiert



In Gedenken an die Deportation von Tausenden Juden haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Präsident Izchak Herzog Kränze am Mahnmal Gleis 17 in Berlin abgelegt. Die zwei Staatsoberhäupter zündeten Kerzen an und ließen sich über das Gelände führen.