Besuch vom Guns N’ Roses-Star: Was Stuttgart zur Paradise City von Axl Rose macht

Warum ist Axl Rose gerade in Stuttgart? Ein Auftritt mit seiner Band Guns N’Roses ist jedenfalls nicht der Grund. Schon eher seine Autoleidenschaft.

Die Europa-Tour von Guns N’Roses hat Frontmann Axl Rose zu einem ganz persönlichen Work-Live-Balance-Projekt gemacht. Die freie Zeit zwischen den bis zu dreieinhalbstündigen Auftritten widmete Axel Rose nämlich seinem Hobby – und zwar in Form von Studienreisen. Der leidenschaftliche Autofan und Fahrzeugsammler blickte beim Formel-1-Rennen in Ungarn etwa hinter die Kulissen, wo er von Weltmeister Max Verstappen im Kommandostand von Red Bull in Empfang genommen wurde. Ein paar Tage später kreuzte die Rocklegende dann in Kroatien auf. Dort stattete er dem Elektro-Sportwagen-Bauer Mate Rimac und seiner Firma nahe Zagreb einen Besuch ab.

Ein Porsche gehört zum Fuhrpark

Diese Vorgeschichte scheint bei der Antwort auf eine in Stuttgart aktuell häufig gestellte Frage hilfreich zu sein. Was macht Axl Rose in der Stadt? Dort tauchte er am Donnerstag völlig überraschend in der Weinstube Fröhlich auf, obwohl die Europa-Tour seiner Band am Wochenende mit dem Festival in Wacken bereits den Abschluss gefunden hatte.

Statt nach Hause ging es für Axl Rose nach Stuttgart, in die Auto-Stadt, in seine „Paradise-City“. Einer größten Songs von Guns N’Roses passt auch noch gut zum Thema. Er entstand im Tourbus, als die Bandmitglieder auf der Fahrt von Los Angeles nach San Francisco gemeinsam improvisierten.

Mercedes setzt auf Diskretion

Zurück nach Stuttgart, wo Porsche den Grund für den Promibesuch liefern könnte. Schließlich gehört ein 918 Spider zum Fuhrpark von Axl Rose. Der sei ganz herzlich willkommen, sagt ein Porsche-Sprecher auf Anfrage, doch ein Besuch von ihm sei bisher nicht angekündigt. Und wie sieht es bei Mercedes aus? In diese Richtung deutet schon der Maybach, mit dem Axl Rose in der Stuttgarter Altstadt vorgefahren ist.

Die zurückhaltende Antwort eines Konzernsprechers erhärtet den Verdacht, dass Axl Rose und Mercedes gerade ins Geschäft kommen wollen: „Wir sind sehr stolz, dass viele außergewöhnliche Künstler und Stars zu unseren Kunden gehören. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, wenn wir uns zu einzelnen Kundendetails nicht äußern.“