Regenschauer an seinem Geburtstag machen König Charles nichts aus: Der Monarch zeigte sich beim Besuch eines Schlosses in Wales bestens gelaunt. Ehefrau Camilla war ebenfalls dabei.

Trotz starker Regenböen und grauem Himmel hat König Charles III. seinen Besuch in Südwales am Freitag wie geplant absolviert - und dort auch seinen 77. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit Ehefrau Königin Camilla (78) besuchte der Monarch das Schloss Cyfarthfa in Merthyr Tydfil, wo zahlreiche Bürgerinnen und Bürger dem Sturmtief trotzten.

Der historische Ort, einer der bedeutendsten Bauten in der walisischen Geschichte, feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum. Charles und Camilla starteten dort in ihren Tag, beide wetterfest und elegant gekleidet: Camilla erschien in einem königsblauen Mantelkleid mit einer diamantbesetzten Lauch-Brosche - dem Nationalsymbol von Wales -, während Charles auf einen kamelfarbenen Mantel über einem grauen Anzug setzte.

Beim anschließenden Gemeinschaftsempfang trafen die Royals auf prominente walisische Gäste, darunter "Gavin & Stacey"-Star Ruth Jones, TikTok-Creator Lewis Leigh, Reality-TV-Persönlichkeit Liam Reardon sowie Modedesigner Julien Macdonald. Auch Vertreter mehrerer Schirmherrschaften des Königspaares sowie lokale Unternehmen waren anwesend.

Besondere Geburtstagstorte für Charles

Bevor es weiter zu einer Grundschule ging, erhielt Charles dort noch eine besondere Geburtstagsüberraschung: Der Monarch durfte eine liebevoll gestaltete Geburtstagstorte in Form des Schlosses anschneiden. Zum Abschied wurden König und Königin noch einmal herzlich von der Menge verabschiedet. Und selbst der anhaltende Starkregen konnte Charles nicht davon abhalten, bei einem kurzen Rundgang Hände zu schütteln und mit den Menschen