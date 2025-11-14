Regenschauer an seinem Geburtstag machen König Charles nichts aus: Der Monarch zeigte sich beim Besuch eines Schlosses in Wales bestens gelaunt. Ehefrau Camilla war ebenfalls dabei.
Trotz starker Regenböen und grauem Himmel hat König Charles III. seinen Besuch in Südwales am Freitag wie geplant absolviert - und dort auch seinen 77. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit Ehefrau Königin Camilla (78) besuchte der Monarch das Schloss Cyfarthfa in Merthyr Tydfil, wo zahlreiche Bürgerinnen und Bürger dem Sturmtief trotzten.