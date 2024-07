Besuch in Wimbledon: Zeigt Margot Robbie hier ihren Babybauch?

Besuch in Wimbledon

1 Mit diesem Auftritt scheint Margot Robbie ihre Schwangerschaft zu bestätigen. Foto: imago/i Images / Stephen Lock / i-Images

Offiziell bestätigt hat Margot Robbie ihre Schwangerschaft zwar noch nicht, ihr Babybauch ist aber bereits deutlich zu sehen. Die Schauspielerin zeigt sich in Wimbledon zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Baby-News in der Öffentlichkeit.











Alle Augen sind auf ihren Bauch gerichtet: Margot Robbie (34) zeigt sich am Freitag in Wimbledon zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Baby-News in der Öffentlichkeit. Das "People"-Magazin berichtete Anfang der Woche unter Berufung auf "mehrere Quellen", dass der "Barbie-Star mit Ehemann Tom Ackerley (34) das erste Baby erwartet. Offiziell bestätigt ist allerdings bisher noch nichts.