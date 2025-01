Bei ihrem Besuch einer Textilfabrik in Wales präsentiert sich Prinzessin Kate in einem bereits bekannten Zara-Kleid mit auffälligem Kragen.

Prinzessin Kate (43) hat einmal mehr bewiesen, dass sie auf Nachhaltigkeit setzt. Bei ihrem Besuch einer Textilfabrik in Wales trug sie laut "People"-Magazin ein bereits bekanntes Midi-Kleid von Zara, das sie geschickt neu in Szene setzte.

Eleganz trifft auf Nachhaltigkeit

Das schwarz-weiß gemusterte Kleid im Hahnentritt-Design besticht durch seinen auffälligen Schleifenkragen - ein Trend-Detail, auf das immer mehr Stars setzen. Kate kombinierte das wadenlange Kleid, das sie dem Bericht zufolge bereits 2020 und 2021 trug, mit schlichten schwarzen Pumps und einem hellen Mantel.

Lesen Sie auch

Die Ehefrau von Prinz William (42) besuchte in Wales nicht nur die Textilfabrik: Sie hat die Schirmherrschaft über das Kinderhospiz Tŷ Hafan übernommen und stattete der Einrichtung ebenfalls einen bewegenden Besuch ab. Während ihres Aufenthalts nahm sich Kate Berichten zufolge viel Zeit für persönliche Begegnungen. So beteiligte sie sich etwa an einer Musiktherapie-Sitzung und brachte vom Palast gespendete Instrumente mit.

"Dies ist ein besonders stolzer Moment für die Prinzessin", hieß es auf dem Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin. Das walisische Wort "Tŷ Hafan" bedeutet übersetzt "Zufluchtsort" - und genau das soll die Einrichtung für betroffene Familien sein. "Kein Elternteil stellt sich vor, dass das Leben seines Kindes kurz sein wird", betont Hauptgeschäftsführer Irfon Rees. "Aber gemeinsam können wir dafür sorgen, dass niemand das kurze Leben seines Kindes allein verbringen muss."

Rückkehr in die Öffentlichkeit

Prinzessin Kate hat im Januar mehrere öffentliche Auftritte absolviert. Nach dem Abschluss ihrer Krebsbehandlung im vergangenen Herbst kehrt sie nach und nach zu ihrem royalen Programm zurück. Im März 2024 hatte die dreifache Mutter ihre Erkrankung öffentlich gemacht und sich einer Chemotherapie unterzogen.